◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）西武・中村祐太投手が６日、上半身のコンディション不良により出場選手登録を抹消された。西口監督はこの日の試合後、「ちょっと具合が悪くなったみたい」と説明した。中村祐は広島から２３年オフの現役ドラフトで西武に移籍。プロ１３年目の今季は、時に回またぎも行いながら８試合に登板して２ホールド、防御率０・９０と安定した成績を残しリリーフ陣を支え