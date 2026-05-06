◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人が今季４度目の完封負けを喫し、３カード連続負け越し。９連戦を３勝６敗で終えた。先発・竹丸は初回先頭・並木に初球１４６キロ直球を捉えられ、左翼席へ先制ソロを献上。これがプロ初被弾だった。その後初回１死一、二塁では増田に左前適時打を許した。２回以降は立ち直り、５回まで無安打投球。しかし０―２の６回に内山に左翼席へソロを浴びると、７回は