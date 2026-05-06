◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（６日・バンテリンドーム）阪神・高橋遥人投手が１９６６年のバッキー以来、球団では６０年ぶりの３試合連続完封勝利を挙げた。前回登板だった４月２９日のヤクルト戦（神宮）後のヒーローインタビューでは「“キャッチャーの人”に引っ張ってもらった」と発言。コンビを組んだ伏見だけでなく、坂本、梅野からも助言を受けた左腕なりの配慮だったが、この日は「伏見さんにしっかり引っ張って