元モーニング娘。のメンバーで、タレントの生田衣梨奈さんがインスタグラムを更新し、「免許取れました」「マニュアル車も運転できる免許にしました！！！」と近況を報告しました。 【写真を見る】【元モー娘。生田衣梨奈】マセラッティの運転席「免許取れました」次の目標は「バイク免許（大型まで）」と明かす車に乗っている画像も投稿し、「車はどちらもマセラティ！！」と紹介しました。1台はスーパーカーMC20チェロ。ル