アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）が6月30日に発売する1st写真集のタイトルが『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）に決定し、表紙4種が解禁された。【一覧】1st写真集の表紙全4種公開女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温か