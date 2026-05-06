お笑いコンビ、オアシズ大久保佳代子（54）が5日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。ネットニュースに関するエピソードを語った。番組のテーマは「デジタルタトゥー」。ネットニュースの話題の中で、大久保は「私も最近『4、50歳で結婚してない女性芸人って全員性格悪いよね』っていうのを大久保佳代子が言って、っていう記事になってて、“そんなひどいこと言うかな”って思って見直した