5月17日に国立競技場で開催される『セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京』のプレイベントとして、赤坂サカスで「ストリートボウタカ in 赤坂サカス」が6日に開催された。【出場選手一覧】東京世界陸上2冠のノア・ライルズが国立競技場に再び！セイコーGGP陸上の男子100mにエントリー昨年開催された東京世界陸上の興奮を未来につなげていく「東京2025世界陸上レガシー事業」の初のイベントとなり、現役選手で5度の世界陸上出