俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第29回（7日）の場面カットが公開されている。【写真】新たな相関図を公開新キャストが続々合流！前回は、コレラの感染者を看護する模擬授業が行われる。りん（見上愛）は過去を思い出すが、その様子を見たバーンズ（エマ・ハワード）は、りん