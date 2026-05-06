「ＤｅＮＡ０−１０広島」（６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは投打ともに振るわず大敗。勝率５割を切り、再び借金１となった。昨季９月４日から続いた対広島戦の連勝は９で止まり、同戦で今季初黒星を喫した。先発の深沢は、三回に菊池に先制３ランを被弾。五回に集中打に自身の失策も絡み、４回２／３を８安打８失点（自責）で降板した。打線も、広島・森下の前にチャンスの糸口をつかめず、後続にも抑えられた。