歌手郷ひろみ（70）が6日、インスタグラムを更新。日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（火曜、午後8時）への出演を報告した。「5月12日(火)20時から！！『踊る！さんま御殿!!』に出演するよ」と書き出すと、「司会のさんまさんをはじめ、共演者の皆さんとの時間がすごく楽しくて、笑いっぱなしであっという間の収録だったよ。お楽しみにねっ」とつづり、収録終わりの出演者との写真を公開した。この投稿には「お知らせありがとう