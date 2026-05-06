藤枝―福島前半、プレーする福島・三浦＝藤枝ササッカー元日本代表FWで「カズ」の愛称で親しまれるJ3福島の三浦知良が6日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場で行われたJ2・J3百年構想リーグの藤枝戦に先発して前半22分までプレーし、自身が持つJリーグ公式戦の最年長出場記録を59歳2カ月10日に更新した。