41歳となった今でも現役を続けているポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド。今季もアル・ナスルで好調を維持しており、公式戦33試合で27ゴール5アシストを記録している。そんなポルトガル代表ストライカーの息子であるロナウド・ジュニアは父が在籍したクラブの下部組織に所属しており、レアル・マドリード、ユヴェントス、マンチェスター・ユナイテッドでプレイしてきた。現在はアル・ナスルのU15に籍を置いており、27試合