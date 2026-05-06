生え抜きであるフィル・フォーデンとの契約延長に近づいているマンチェスター・シティ。現政権での序列低下は気になるところだが、本人、クラブともに契約延長を望んでいるという。そんなシティだが、DFの主軸との新契約締結にも動いているようだ。イタリア人ジャーナリストであるニコロ・シーラ氏によると、シティはクロアチア代表DFヨシュコ・グヴァルディオルに2031年までの新契約を提示したようだ。現契約は2028年まで、そこか