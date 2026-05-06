マンチェスター・ユナイテッドに所属するブラジル代表MFカゼミロの今夏の去就はどのような結末を迎えるだろうか。2022年夏にレアル・マドリードからユナイテッドに加入したカゼミロはこれまで同クラブで公式戦159試合に出場し、26ゴール14アシストを記録している。パフォーマンスの低下が指摘されることもあったが、今シーズンは再び抜群の存在感を見せていて、ここまで公式戦34試合で9ゴール2アシスト、34歳ながら第一線で戦える