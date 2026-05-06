先日のオサスナ戦に勝利し、ラ・リーガ制覇に王手をかけたバルセロナ。2位レアル・マドリードとは11ポイント差がついており、バルセロナはあと1ポイント加えれば優勝を決められる。しかも10日に行われる次節はレアル・マドリードとのクラシコだ。ホームで迎えるクラシコでライバルを撃破して優勝確定となれば、バルセロナにとって理想的なシナリオだろう。しかしスペイン『as』は、バルセロナ側がまだまだ油断していないと取り上げ