ドライブを、もっと快適に。 車内の暑さ対策や、雨の日の運転を快適に、 ペットとのお出かけも楽しめる、これからの時期に役立つアイテムを紹介します。 長崎市岩見町にある「ミスターマックス長崎店」。 食品や日用品、家電など幅広い商品を取りそろえた総合ディスカウントストアです。 （ミスターマックス長崎店 川原 淳 次長） 「ミスターマックスでは、カー用品も幅広く取り揃