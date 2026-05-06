◇プロ野球セ・リーグ 阪神2-0中日(6日、バンテリンドーム)中日と阪神の“郄橋”対決はハイレベルな投手戦となりました。中日の郄橋宏斗投手は6回に郄寺望夢選手の2ランを浴びますが、8回131球を投げて、2失点の力投。15奪三振はセ・リーグ記録まであと1に迫る投球でした。一方、阪神の郄橋遥人投手は、9回108球、2安打、10奪三振で無四球完封勝利。完封勝利は今季4度目で無傷の4勝目です。また中日打線に