◆第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２（５月６日、園田競馬場・ダート１４００メートル、稍重）３歳春のダートグレード競走に１１頭（ＪＲＡ５、地元４、大井１、高知１）が出走して争われ、鮫島克駿騎手騎乗の４番人気トウカイマシェリ（牝３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ドレフォン）は上がり最速３７秒６で追い上げるも、半馬身差届かず２着。２度目の重賞制覇はならなかった。０６年（当時は１８７０メートル）のグレ