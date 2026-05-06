「巨人０−５ヤクルト」（６日、東京ドーム）“イケヤマジック”が、またさく裂した。ヤクルトは、投打の歯車ががっちりとかみ合って勝利を収め、２カード連続勝ち越しとなった。池山監督は打線を組み替えて臨み、スタメンの場合は、９番に入れてきた並木を今季初めて１番で起用した。その並木が一回、ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）の初球のストレートを捉え左翼席に運ぶ１号ソロとなった。初回先頭打者本塁打で先制し一