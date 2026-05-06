◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人・阿部慎之助監督が６日のヤクルト戦後に、ドラフト１位・竹丸和幸投手を登録抹消することを明かした。「一度抹消するのが決まっていましたので、それも含めて引っ張ってみました」と続投の理由を説明した。竹丸は先発して７回途中１１１球、２本の本塁打を含む自己ワーストの５失点で降板していた。ルーキーながら開幕投手を務めるなど、ここまで６試合に先