「巨人０−５ヤクルト」（６日、東京ドーム）巨人がヤクルトにカード負け越しを喫して、９連戦を３勝６敗で終えた。ルーキーの竹丸はプロ最長の６回３分の２を投げたが、プロワーストの５失点で２敗目。ここまでハーラートップタイの４勝とチームをけん引してきた竹丸が、６度目の先発登板でプロ初本塁打を浴びた。初回、先頭打者の並木に初球を左翼席に運ばれた。その後も２四球を出すなど制球に苦しみ、１死一、二塁とピ