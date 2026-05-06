女優の牧瀬里穂（54）が6日、自身のインスタグラムを更新し、夫でファッションデザイナーのNIGO氏（55)との貴重な夫婦ショットを披露した。ストーリーズに黒とピンクのジャケット、デニムに黒のブーツ、ルイ・ヴィトンのバッグを手にした自身と、グレーのニット帽、黒のスタジアムジャンバー、デニム、白のスニーカー姿のNIGO氏が並ぶショットをアップした。牧瀬は髪を分けて後ろで結んでおり「私のおでこ」と泣き笑いの顔文