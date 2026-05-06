【ワシントン＝関根晃次郎】米国のラトニック商務長官は４日、首都ワシントン近郊で開催中の対米投資促進イベントで「（進出企業の従業員向け）ビザの取得を支援する」と表明した。移民対策を強化するトランプ政権への警戒感を和らげ、対米投資を促す狙いがあるとみられる。３〜６日開催の「セレクトＵＳＡ」投資サミットのあいさつで語った。ラトニック氏は、海外企業が米国の関連会社に従業員を派遣する際の「Ｌ１ビザ」につ