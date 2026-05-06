厚生労働省は6日、公式Xを更新しクルーズ船で感染者が確認されたハンタウイルスについて説明。国民に冷静な対応を呼び掛けた。【Xより】「冷静な対応を」呼び掛け「ハンタウイルス」について説明した厚生労働省「クルーズ船で感染者が確認されたハンタウイルスは、主にネズミ等の排泄物を介して感染します。媒介動物の有無等の状況から、国内で感染拡大するリスクは低いと考えられます」と説明した。続けて「現地で適切な健