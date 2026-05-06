◇明治安田J1百年構想リーグG大阪1―2名古屋（2026年5月6日豊田ス）G大阪は名古屋に1―2で敗れた。過密日程で全体的に体が重く、前半8分と32分に失点。さらに前半17分には“チームの心臓”MF安部柊斗が足首を痛めて負傷交代した。イェンス・ヴィッシング監督は「この敗戦を受け入れないといけない。名古屋は強みを出してきたし、素晴らしいチームだった。確立したスタイルを見せつけられた」と冷静に分析。そして「