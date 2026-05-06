「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）中日が敗れて連勝は３でストップ。今季２度目の同一カード３連勝を逃した。先発の高橋宏斗は５回まで２安打無失点で、阪神の先発・高橋遥人と互角の投球を見せていた。しかし、六回に先頭・高橋に左前打を許し、続く高寺に高めに浮いた直球を右翼席へ運ばれて２点を先制された。それでも失点はこの場面のみ。８回７安打２失点。セ・リーグ記録にあと１に迫る１５奪三振を奪