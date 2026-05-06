フィギュアスケート選手出身のチャ・ジュンファンの新しいプロフィール写真が、5月6日、所属事務所ファンタジオによって公開された。新しいプロフィール写真の中でチャ・ジュンファンは、並外れたビジュアルといっそう深まった雰囲気を披露している。白いTシャツにジーンズを合わせたカジュアルなルックでは、彼ならではのみずみずしい魅力を放った。【写真】「胸キュン不可避」チャ・ジュンファンの“王子様SHOT”ベージュトーン