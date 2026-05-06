◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト5 - 0巨人(6日、東京ドーム)ヤクルトが9連戦の最後を勝利で締めくくりました。ヤクルトは初回、並木秀尊選手が先頭打者ホームランを放ち、1球で1点を先制すると、2つの四球から増田珠選手のタイムリーで2点目を追加します。初回から援護をもらった先発の山野太一投手はヒットを許しながらも、二塁を踏ませない立ち上がり。4回に満塁のピンチを迎えますが、吉川尚輝選手を内野ゴロに打ち取り無失点で