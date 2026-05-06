◇MLB アストロズ2-1ドジャース(日本時間6日、ダイキン・パーク)大谷翔平選手が自身の打撃不振を分析しました。現在自己ワーストの24打席連続無安打に苦しむ大谷選手。投手への復帰が打撃に影響しているかについては「あまりそうだとは思ってはいない。時期的にこう落ちる時期ではもちろんある、あんまりここまでヒットが出ないっていうことはないとは思うので。フォアボール取りながらもしっかり前向きに、インプレーになった時に