◇明治安田J1百年構想リーグ第15節清水1―1C大阪PK戦5―3（2026年5月6日IAIスタジアム日本平）J1清水はホームでC大阪と対戦し、1―1で迎えたPK戦を5―3で制して勝ち点2を獲得した。対C大阪はPK戦ながら6試合ぶりの白星となった。前半19分、CKのこぼれ球を押し込まれて先制を許した。終盤まで西地区最少失点を誇る相手の牙城を崩せずにいたが、後半45分、途中出場で今季初出場のFWアフメド・アフメドフが獲得したPKを、