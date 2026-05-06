巨人戦に先発し、6回無失点で5勝目を挙げたヤクルト・山野＝東京ドームヤクルトが快勝。一回に並木の先頭打者本塁打と増田の適時打で2点を先行し、六回に内山のソロ、七回に鈴木叶の2点三塁打で加点した。山野が6回無失点で両リーグ最多の5勝目。巨人は打線が援護できず、竹丸が5失点と崩れた。