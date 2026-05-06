◇セ・リーグ広島─DeNA（2026年5月6日横浜）広島がDeNAに快勝し、連敗を2でストップ。このカードは今季8試合目で初勝利（1勝6敗1分け）。昨季から続いていたDeNA戦の連敗も9で止めた。打線がつながった。3回に2死一、三塁から菊池の3ランで先制。5回には秋山の適時打、平川の2点適時打などで5点を挙げて突き放した。6回には持丸が2試合連続の本塁打。7回にも矢野の犠飛で追加点を奪い、今季2度目の2ケタ得点となった