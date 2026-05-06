俳優の上田竜也が6日、舞台『リプリー』初日前会見＆公開ゲネプロに参加。鶴見辰吾から絶賛され、照れ笑いした。【全身ショット】舞台『リプリー』より、上田竜也のスタイリッシュなシーン同作品は、演出家・宮田慶子氏が1960年公開のアラン・ドロン主演映画『太陽がいっぱい』（原題：Purple Noon／Plein Soleil）を皮切りに、時代を超えて支持を集めてきた同名原作を、新演出で手掛けたもので、初の日本上演となる。舞台は