◇セ・リーグDeNA0ー10広島（2026年5月6日横浜）リーグ4位のDeNAは6日、本拠で同5位の広島と対戦。投打に振るわず0―10で敗れ、再び借金「1」となった。チームの連勝は2で止まり、開幕から続いていた広島戦の連勝も6でストップ。昨年からの連勝も「9」でストップした。5年目右腕の深沢鳳介は今季3度目の先発マウンド。プロ初勝利へ“三度目の正直”を狙ったが、3回に菊池に先制3ランを被弾した。5回には悪送球や押し出し