北京市園林緑化局のまとめによると、2026年の労働節（メーデー）に伴う連休（5月1〜5日）の全市の公園の来園者数は延べ1058万3900人で、前年同期と比べて13．58％増えました。来園者数トップ3は頤和園、天壇公園、朝陽公園の順でした。（提供/CGTN Japanese）