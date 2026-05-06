2026年5月6日、台湾メディアの中時新聞網は、台湾のタレント、リン・チーリン（林志玲）が番組内で、ライバル視されてきた小Sことシュー・シーディー（徐熙娣）との関係や、芸能界に友人が少ないという意外な本音を明かしたと報じた。記事は、小Sが司会を務めるバラエティー番組にリン・チーリンが出演し、2人の私的な関係について突っ込んだ質問を受けたと紹介。メディアで長年「犬猿の仲」をネタにしてきた背景を踏まえ、