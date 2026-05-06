現地５月５日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第２レグで、スペインの強豪アトレティコ・マドリーがプレミアリーグとの２冠を目指すアーセナルと敵地で対戦。ホームでの第１レグを１−１に引き分けていたなか、０−１で敗れ、決勝進出を逃した。アトレティコにとってあまりに痛恨だったのが、50分の決定機逸だろう。敵のクリアミスを突き、闘将ディエゴ・シメオネの息子ジュリアーノ・シメオネが敵GKダビド・ラヤ