これで５連勝だ。北海道コンサドーレ札幌は５月６日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Bの第15節で、AC長野パルセイロとホームで対戦した。40分に荒野拓馬の得点で先制すると、後半に入って84分にはアマドゥ・バカヨコのゴールで追加点。その後も集中力の高い守備で最後まで長野に得点を許さず。そのまま２−０の完封勝利を飾った。この試合まで、90分間での４連勝を飾っていた札幌がまたも白星を掴んだ。試