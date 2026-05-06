現地５月５日、中国で開催されているU-17女子アジアカップのグループステージ第２節で、白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表がインドと対戦した。初戦ではレバノンに13−０で大勝したなか、リトルなでしこはスタメンを総入れ替え。インド相手に序盤から主導権を握ってゲームを進めるも、インドの堅い守備を前に得点を奪えず、スコアレスで前半を終える。それでも後半に入って、59分に林祐未のゴールで均衡を破ると、76分に