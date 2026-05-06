◇プロ野球 セ・リーグ 広島 10-0 DeNA(6日、横浜スタジアム)広島は大量10得点で快勝。引き分けをはさんでの連敗を2で止めました。前回から中9日でマウンドに上がった先発・栗林良吏投手は、序盤3回をパーフェクトに抑える好投。4回に初安打を許すも後続を断つなど、前半5回をわずか2被安打で無失点に抑えます。打線は3回、菊池涼介選手がDeNA先発・深沢鳳介投手から先制の1号3ランを放ちました。さらに5回には秋山翔吾選手と平川