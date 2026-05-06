◇プロ野球 セ・リーグ 広島 10-0 DeNA(6日、横浜スタジアム)DeNAは広島に大量失点で敗れ、このカードを1勝1敗1分けで終えました。今季3試合目のマウンドに上がった先発・深沢鳳介投手は2回まで1人の走者も許さない立ち上がり。しかし3回、菊池涼介選手の1号3ランで3点を先制されました。さらに5回には自らのエラーで追加点を許すと、その後は2本のタイムリーと押し出し四球などでこの回一挙5失点。イニングの途中でマウンドを降り