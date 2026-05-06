プロ野球セ・リーグ ヤクルト5-0巨人(6日、東京ドーム)巨人がヤクルトに敗れこのカード負け越しとなりました。先発の竹丸和幸投手は初回、先頭の並木秀尊選手にホームランを打たれると、6回には4番・内山壮真選手ソロホームランを被弾。7回にも失点し、7回途中5失点の内容となりました。打線はヤクルト先発の山野太一投手から得点が奪えず。7回からは継投で逃げられ無得点で敗れました。巨人は首位と1.5差の3位で9連戦をスタートし