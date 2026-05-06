◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ０―１０広島（６日・横浜）ＤｅＮＡが広島に大敗し、同カード球団初の開幕７連勝はならず。同カード７５年ぶりの１０連勝も夢破れた。借金１となり、再び借金生活に逆戻りとなった。先発したサイド右腕・深沢鳳介が３回２死一、二塁、菊池涼介に左越え３ランを被弾。５回先頭からは２連打を浴びた後、栗林良吏の送りバントを一塁に悪送球するミスや押し出し四球も絡み、一挙５失点の屈辱を味わ