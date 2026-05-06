フジテレビの木村拓也アナウンサーが同僚と食事へ行った様子を公開した。木村アナは６日に更新した自身のインスタグラムで「同期の三上アナとブランチ。よく食べて、よく笑いました。体に気をつけてこれから迎える新しい季節も穏やかであたたかい日々になりますように」とつづると、木村アナと同じ入社１４年目の三上真奈アナとのツーショットやパンケーキの写真などをアップした。この投稿にフォロワーからは「御二方の素敵