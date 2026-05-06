お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が、5日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、かつて落語家の故・立川談志さんから受けた忠告を明かした。太田は「ウッチャンナンチャン」内村光良が、1日のNHK「あさイチ」に出演した際、爆笑問題に触れてくれたことに感激したという。「年イチとかでネタなら分かるが、彼らはコンビで何回も…新ネタって苦労するじゃないですか。あれをコンスタ