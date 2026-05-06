◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ０―１０広島（６日・横浜）広島が快勝で１分けを挟んだ連敗を２で止めた。栗林良吏投手が７回３安打無失点の好投。６回まで二塁を踏ませない完璧な投球で３勝目を挙げた。昨年は防御率１１・３７と大苦戦したＤｅＮＡ戦。登板前に「やり返したい」と意気込んでいたが、先発に転向して迎えた今季初対戦で見事な有言実行だ。打線も１１安打１０得点と爆発した。３回２死一、二塁で菊池が先制の１