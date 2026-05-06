◇セ・リーグヤクルト5―0巨人（2026年5月6日東京D）ヤクルトの山野太一投手（27）が6日、巨人戦で6回を5安打無失点に抑え、ハーラー単独トップの5勝目を挙げた。チームはゴールデンウイークの9連戦を5勝4敗と勝ち越して終えた。4勝で並んでいた巨人のドラフト1位・竹丸との投げ合い。序盤の3イニングは内野安打2本に抑え、先頭打者を出塁させない安定した立ち上がりだった。4回は2死満塁のピンチも背負ったが、吉川を