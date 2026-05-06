◆第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２（５月６日、園田競馬場・ダート１４００メートル、稍重）３歳春のダートグレード競走に１１頭（ＪＲＡ５、地元４、大井１、高知１）が出走して争われ、武豊騎手騎乗の３番人気のスマートジュリアス（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父モズアスコット）は最後の直線で後退し、６着に終わった。武豊騎手は０３年ビッグウルフ、０８年ナンヨーリバー、０９年ゴールデンチケット、２３年