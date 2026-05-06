「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）阪神先発・高橋が自身３試合連続完封勝利で、球団投手では１９６６年・バッキー以来、６０年ぶりの快挙を達成した。今季４勝目で全て完封。防御率は驚異の０・２１に。さらに４月５日・広島戦の二回からこの日まで３２イニング連続無失点となった。ヒーローインタビューでは「バックにしっかり守ってもらって、伏見さんにしっかり引っ張ってもらったんで。はい、テンポよく投げ