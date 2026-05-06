高校時代の安達優季容疑者京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん＝当時（11）＝の遺体が遺棄された事件で、府警は6日、結希さんを殺害したとして、殺人の疑いで父親の安達優季容疑者（37）＝死体遺棄容疑で逮捕＝を再逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。府警は小学校から自宅への道中にある公衆トイレで首を絞めたとみて調べる。捜査関係者によると容疑者は3月下旬ごろ、南丹市内で結希さんを殺害した